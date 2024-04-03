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Европа закупилась российским газом

Поставки российского газа в Европу достигли максимума с августа 2023 года

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Gleb Garanich/Reuters

Евросоюз и Молдавия в марте купили у России 2,74 млрд кубометров газа. Это максимальный объем поставок с августа прошлого года (2,84 млрд), пишут «Ведомости» со ссылкой на данные «Газпрома» и европейской сети операторов газотранспортных систем ENTSOG.

В годовом выражении объем трубопроводного экспорта российского газа в страны Европы подскочил на 26%. Суточный объем транзита по направлению в марте составлял в среднем 88,4 млн кубометров против 84,8 млн кубометров в декабре (+4%), 81,3 млн кубометров в январе (+9%) и 84,5 млн кубометров в феврале (+5%).

До этого посол РФ Николай Ноздрев заявил, что российская сторона готова возобновить поставки нефти в Японию при нормальных условиях, в частности, если Токио откажется от механизма потолка цен.

Ранее Европу предупредили о риске новой энергетической зависимости.

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