Европа закупилась российским газом

Евросоюз и Молдавия в марте купили у России 2,74 млрд кубометров газа. Это максимальный объем поставок с августа прошлого года (2,84 млрд), пишут «Ведомости» со ссылкой на данные «Газпрома» и европейской сети операторов газотранспортных систем ENTSOG.

В годовом выражении объем трубопроводного экспорта российского газа в страны Европы подскочил на 26%. Суточный объем транзита по направлению в марте составлял в среднем 88,4 млн кубометров против 84,8 млн кубометров в декабре (+4%), 81,3 млн кубометров в январе (+9%) и 84,5 млн кубометров в феврале (+5%).

До этого посол РФ Николай Ноздрев заявил, что российская сторона готова возобновить поставки нефти в Японию при нормальных условиях, в частности, если Токио откажется от механизма потолка цен.

Ранее Европу предупредили о риске новой энергетической зависимости.