Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мишустин рассказал, на каком уровне находится госдолг РФ

Мишустин: госдолг РФ находится на уровне 17% от ВВП

close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Премьер-министр России Михаил Мишустин во время ответов на вопросы депутатов в Госдуме РФ заявил, что российский госдолг находится на уровне 17% от ВВП, что намного ниже западного. Об этом сообщает ТАСС.

«Текущий безопасный уровень долга у нас где-то 17%. Посмотрите на наших, в кавычках, или бывших, или партнеров сегодняшних — там все совершенно по-другому обстоит», — поделился Мишустин.

Российский премьер добавил, что обслуживание госдолга РФ выросло, но только за счет роста стоимости займов. По его словам, рост ставки по долгу на 1% приводит к росту расходов на обслуживание порядка 150 млрд рублей в год.

До этого аналитики Bloomberg Economics писали, что госдолг США движется по неустойчивому пути, который в 88% случаев ведет к росту бремени в ближайшие десять лет. Бюджетное управление Конгресса (CBO) прогнозирует, что отношение госдолга к ВВП вырастет с 97% в прошлом году до 116% к 2034 году – выше показателей времен Второй мировой войны.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами