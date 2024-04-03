Мишустин рассказал, на каком уровне находится госдолг РФ

Премьер-министр России Михаил Мишустин во время ответов на вопросы депутатов в Госдуме РФ заявил, что российский госдолг находится на уровне 17% от ВВП, что намного ниже западного. Об этом сообщает ТАСС.

«Текущий безопасный уровень долга у нас где-то 17%. Посмотрите на наших, в кавычках, или бывших, или партнеров сегодняшних — там все совершенно по-другому обстоит», — поделился Мишустин.

Российский премьер добавил, что обслуживание госдолга РФ выросло, но только за счет роста стоимости займов. По его словам, рост ставки по долгу на 1% приводит к росту расходов на обслуживание порядка 150 млрд рублей в год.

До этого аналитики Bloomberg Economics писали, что госдолг США движется по неустойчивому пути, который в 88% случаев ведет к росту бремени в ближайшие десять лет. Бюджетное управление Конгресса (CBO) прогнозирует, что отношение госдолга к ВВП вырастет с 97% в прошлом году до 116% к 2034 году – выше показателей времен Второй мировой войны.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.