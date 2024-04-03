Премьер отчитался о сокращении сырьевой зависимости российской экономики

В России сохранилась положительная динамика ненефтегазовых доходов федерального бюджета по итогам 2023 года. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на отчете в Госдуме, передает ТАСС.

Как отметил глава кабмина, это свидетельствует о снижении сырьевой зависимости национальной экономики.

Он добавил, что в целом бюджетные доходы России за 2023 год увеличились почти на 5% по сравнению с предыдущим годом и превысили 29 трлн рублей.

Снижение сырьевой зависимости является ключевым фактором развития экономики РФ в условиях западных санкций и переориентации экспорта. В 2022 году доля нефтегазовых доходов достигала 28% ВВП, а в текущем году может снизиться до 19,6%, прогнозирует Минфин.

До этого Мишустин заявил , что налоговая реформа должна сокращать неравенство.

Ранее Мишустин отчитался о повышении пенсий и МРОТ опережающими темпами.