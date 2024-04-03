Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Премьер отчитался о сокращении сырьевой зависимости российской экономики

Мишустин: ненефтегазовые доходы бюджета РФ в 2023 году увеличились на 25%

close
100%
Дмитрий Астахов/РИА Новости

В России сохранилась положительная динамика ненефтегазовых доходов федерального бюджета по итогам 2023 года. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на отчете в Госдуме, передает ТАСС.

Как отметил глава кабмина, это свидетельствует о снижении сырьевой зависимости национальной экономики.

Он добавил, что в целом бюджетные доходы России за 2023 год увеличились почти на 5% по сравнению с предыдущим годом и превысили 29 трлн рублей.

Снижение сырьевой зависимости является ключевым фактором развития экономики РФ в условиях западных санкций и переориентации экспорта. В 2022 году доля нефтегазовых доходов достигала 28% ВВП, а в текущем году может снизиться до 19,6%, прогнозирует Минфин.

До этого Мишустин заявил , что налоговая реформа должна сокращать неравенство.

Ранее Мишустин отчитался о повышении пенсий и МРОТ опережающими темпами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами