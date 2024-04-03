Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Банк России резко сократит продажи валюты на рынке

ЦБ РФ сократит чистые продажи валюты на рынке до 600 млн рублей в день

close
100%
Depositphotos

Банк России на период с 5 апреля по 7 мая сократит чистые продажи валюты на рынке в 12 раз, до 600 млн рублей в день. Об этом сообщается в пресс-релизе Министерства финансов РФ.

Решение было принято на фоне резкого роста нефтегазовых доходов в марте, пояснили в ведомстве. Суммарное отклонение от ожидаемого месячного объема составило 107 млрд рублей.

В апреле Минфин ожидает дополнительных нефтегазовых доходов бюджета в размере 128,3 млрд рублей.

Накануне был назван объем рублевых доходов России с продажи газа. За последние два года РФ поставила недружественным странам топлива на 2,3 трлн рублей.

До этого премьер-министр Михаил Мишустин заявил об успешной динамике российского ВВП.

Ранее россиянам рассказали, когда прекратится господство доллара.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами