Банк России резко сократит продажи валюты на рынке

Банк России на период с 5 апреля по 7 мая сократит чистые продажи валюты на рынке в 12 раз, до 600 млн рублей в день. Об этом сообщается в пресс-релизе Министерства финансов РФ.

Решение было принято на фоне резкого роста нефтегазовых доходов в марте, пояснили в ведомстве. Суммарное отклонение от ожидаемого месячного объема составило 107 млрд рублей.

В апреле Минфин ожидает дополнительных нефтегазовых доходов бюджета в размере 128,3 млрд рублей.

Накануне был назван объем рублевых доходов России с продажи газа. За последние два года РФ поставила недружественным странам топлива на 2,3 трлн рублей.

До этого премьер-министр Михаил Мишустин заявил об успешной динамике российского ВВП.

Ранее россиянам рассказали, когда прекратится господство доллара.