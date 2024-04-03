Мишустин сообщил о преодолении Россией торговой блокады Запада

Западу не удалось устроить России торговую блокаду: Москва существенно увеличила товарооборот с дружественными странами, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об этом пишет ТАСС.

«Удалось пресечь попытки Запада организовать блокаду российской внешней торговли. Товарооборот с дружественными странами не просто вырос, а сегодня сопоставим с объемом торговли России со всем миром, который был четыре года назад», — сообщил Мишустин на выступлении с ежегодным отчетом о работе правительства в Госдуме.

По словам премьера, сейчас для России одним из приоритетов является расширение торговых связей с дружественными странами.

Он отметил, что снижение товарооборота со странами Европейского союза привело к тому, что доля дружественных РФ стран в нем выросла до 77%. Так, увеличились объемы торговли с Китаем, Объединенными Арабскими Эмиратами, Индией, Турцией, Белоруссией, Латинской Америкой, Казахстаном и Африкой.

На выступлении перед депутатами Госдумы Мишустин также сообщил, что рост российского ВВП в 2023 году составил 3,6%, что в два раза выше среднего показателя у стран с развитой экономикой.

Ранее российский бизнесмен Олег Дерипаска рассказал о возможном будущем российской экономики через пять лет.