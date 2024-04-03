Мишустин отчитался о повышении пенсий и МРОТ опережающими темпами

Правительство России в 2023 году проиндексировало страховые пенсии на 15%, а минимальный размер оплаты труда (МРОТ) — на 18%, с темпами, существенно превышающими инфляцию. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме, передает ТАСС.

«В прошлом году с учетом плановой, а также дополнительно проведенной годом ранее индексации увеличение страховых пенсий в общей сложности составило 15%», — отметил глава кабмина.

Он добавил, что пенсии были повышены и на 2024 год — на 7,5% в соответствии с прогнозируемой инфляцией.

По словам Мишустина, МРОТ был увеличен на 18% — «темпами, опережающими инфляцию». С 1 января 2024 года минимальная зарплата в России составляет 19 242 руб.

Как ранее сообщал министр финансов Антон Силуанов, благодаря индексации средний размер пенсий в РФ в 2024 году достигнет 23,2 тыс. руб.

В своем послании Федеральному собранию президент Владимир Путин поручил довести МРОТ до 35 тыс. руб. к 2030 году для обеспечения достойного уровня жизни граждан.

Ранее Путин утвердил перечень из 139 поручений по реализации послания.