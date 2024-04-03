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Россиянам предрекли снижение цен на овощи в пять раз

Профессор Холод: цены на овощи в России упадут в пять раз к июню

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Depositphotos

Цены на овощи, входящие в «борщевой набор», могут снизиться в России в четыре-пять раз к июню. Об этом НСН рассказал доктор экономических наук, профессор Леонид Холод.

По его словам, пока на ценообразование картофеля, моркови и лука влияет их ограниченное количество и дорогое хранение.

«То есть первая волна подорожания-подешевения связана с поступлением нового урожая. Молодая морковка может стоить дороже, чем банан. Потом все это хозяйство будет дешеветь к июню раза в четыре-пять. Сначала цены запредельные на молодые все эти вещи, а потом начинается потихоньку наш российский урожай: появляется картошка, которая дешевле, чем импортная», — отметил эксперт.

Холод также допустил снижение цен на отечественные помидоры и огурцы летом. Он уточнил, что помидоры будут стоить не 170-200 рублей, как сейчас, а 60-90 рублей.

Преподаватель кафедры политэкономии и истории экономической науки, член совета молодых ученых РЭУ им. Г. В. Плеханова Катерина Волкова до этого рассказала «Газете.Ru», что цены на гречку в России могут снизиться на 3% в 2024 году.

Ранее сообщалось, что россияне стали пить больше витаминов, несмотря на рост цен.

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