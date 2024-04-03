Крупнейший производитель чипов объявил эвакуацию заводов на Тайване

Руководство компании TSMC, считающейся крупнейшим тайваньским производителем полупроводников, начало эвакуацию сотрудников своих заводов из-за мощного землетрясения. Об этом сообщает Bloomberg.

Журналисты рассказали, что в настоящее время компания оценивает причиненный заводским площадям ущерб. Для создания полупроводников требуется высокая точность, поэтому даже малейшие колебания и вибрации могут уничтожить целые партии товара.

При этом, по данным агентства, тайваньский производитель сотрудничает с множеством зарубежных корпораций. В том числе это касается американских компаний Apple и Nvidia.

Утром 3 апреля у восточного побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 7,5. Позже в японском национальном метеорологическом управлении заявили, что оценка магнитуды подземных толчков была изменена на 7,7.

Как сообщил телеканал TVBS, в результате природного катаклизма в одном из городов Тайваня оказались разрушены несколько зданий. Речь идет о городе Хуаляне, где в первые мгновения землетрясения рухнуло целое здание.

Ранее цунами, вызванное землетрясением у побережья Тайваня, достигло берегов японского острова Ёнагуни.