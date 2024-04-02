Маркетплейсы начали предупреждать покупателей об оплате пошлин

Ozon начал предупреждать покупателей о необходимости оплачивать таможенную пошлину при заказе товаров из-за рубежа на сумму свыше 200 евро. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно правилам Евразийского экономического союза (ЕАЭС), с 1 апреля текущего года порог беспошлинного ввоза товаров физическими лицами снизился с €1 тыс. до €200 (около 19 900 рублей по курсу ЦБ). Это касается товаров, перевозимых перевозчиком, в почтовых отправлениях, багажом всеми видами транспорта, кроме воздушного, или в пешем порядке.

В карточках товаров на сайте Ozon, стоимость которых превышает €200, появилась дополнительная строка с суммой таможенного платежа, не включенного в цену. Размер пошлины составляет от €2, за каждый килограмм превышения лимита веса или 15% от суммы превышения лимита стоимости. Если превышены оба лимита, для расчета берется больший показатель.

Таможенный платеж также включает комиссию таможенного брокера и таможенный сбор в размере 500 рублей. Как уточняется на сайте Ozon, когда отправление поступит на таможню или за несколько дней до этого, с покупателем свяжется брокер для организации оплаты пошлины.

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