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Европу предупредили о риске новой зависимости

Politico: Европа заменила энергетическую зависимость от России на США

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Matthias Rietschel/AP

После того как Москва начала войну против Украины, страны Евросоюза отказались от российских энергоресурсов и перешли на импорт сжиженного природного газа (СПГ) из США. Об этом пишет издание Politico .

Однако теперь в Европе опасаются, что они попали в новую ловушку энергетической зависимости – на этот раз от Вашингтона.

В 2022 году ЕС экстренно нарастил закупки американского СПГ, чтобы компенсировать прекращение поставок из России. Были заключены десятки новых контрактов, а также созданы новые терминалы для приема морских грузов с американским топливом. В результате к настоящему времени почти половина импорта СПГ в Евросоюз приходится на США, тогда как до начала конфликта на Украине их доля составляла примерно четверть, пишет издание.

«Пережив опасность риска для безопасности энергоснабжения из-за чрезмерной зависимости от одного источника, Европа должна извлечь урок из своих прошлых ошибок и избежать чрезмерной зависимости от США», — предупредила аналитик Института энергетической экономики и финансового анализа Ана Мария Джалер-Макаревич (признан в РФ иностранным агентом).

Впрочем, сомнения в политике наращивания импорта СПГ из США есть и среди европейских экологических организаций.

«Существует разрыв между прогнозируемым спросом по текущим прогнозам ЕС и реальным предложением, если вычесть Россию. Этот разрыв нужно закрывать, и крайне важно, чтобы Европа смогла получить необходимые объемы из США», — заявил представитель Международной ассоциации производителей нефти и газа Нарек Терзян.

Ряд европейских компаний на недавней отраслевой конференции в Хьюстоне призвали ЕС к наращиванию собственной добычи газа. Впрочем, климатические активисты считают, что вместо этого следует и дальше сокращать потребление газа за счет развития возобновляемых источников энергии.

Тем временем в США растет протестное движение, требующее ограничить экспорт СПГ из экологических соображений. В преддверии ноябрьских выборов президент Джо Байден уже приостановил выдачу новых разрешений на проекты СПГ. Если такая политика продолжится, Европа может испытать дефицит поставок голубого топлива и рост цен на него уже через 10-15 лет. Ассоциация EuroGas уже призвала Белый дом пересмотреть решение, предупредив о риске возвращения «рекордно высоких цен» на фоне сокращения предложения.

До этого «Новатэк» резко сократил добычу на «Арктик СПГ-2» из-за санкций.

Ранее был назван объем рублевых доходов России с продажи газа.

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