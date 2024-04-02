Экономист оценила перспективы чипсов «Доширак» в России

Чтобы чипсам «Доширак рус» потеснить на российском рынке Lay's, придется приложить значительные маркетинговые усилия: поработать со вкусами, дизайном упаковки, ее размером и удобством, каналами сбыта и коммуникациями. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказала кандидат экономических наук, доцент кафедры маркетинга РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Рыкалина, комментируя планы ООО «Доширак рус» (российское подразделение Doshirak, в России популярна его лапша) локализовать в России производство чипсов и снеков.

Чипсы Lay's сейчас стоят на первом месте у россиян по узнаваемости, уточнила экономист.

«Локализация производства в России «Дошираком» — это в целом удобно, так как логистика чипсов и снеков получается дорогая, продукт легкий, но объемный. Это позволит подойти к ценообразованию на рынке с меньшими издержками. Большая часть покупок данного продукта — это перекус на прогулке или по дороге», — пояснила Рыкалина.

По ее словам, тут у «Доширака» есть варианты с пробами по объемам упаковки и ассортименту, а также со сбытовыми каналами. Целевая аудитория чипсов и снеков — в основном подростки, а подростки любят пробовать новое, так что тестирование продукта получится относительно несложным и достаточно быстрым, сочла экономист.

«Доводить ли явно до покупателя, что новые чипсы и снеки — «от Доширак», то есть, например, использовать это в рекламе — вопрос открытый. Необходимо тщательно изучать рынок. Чипсы и снеки планируется выводить под новыми марками, пока не известными российскому потребителю — без исследований сложно предположить, поможет ли известность и популярность «Доширака» или помешает», — заключила Рыкалина.

О планах «Доширак рус» локализовать в России производство чипсов и снеков сообщила газета «Ведомости».

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что в России вырос спрос на сухофрукты и батончики.