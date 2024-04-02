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«АвтоВАЗ» побил многолетний рекорд продаж

«АвтоВАЗ» закрыл март с рекордным за 11 лет результатом продаж

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Алексей Даничев/РИА Новости

Продажи автомобилей Lada в России за март подскочили на 83,6% в годовом выражении и составили 42,84 тыс. машин. Это рекордный месячный результат за последние 11 лет, сообщает пресс-служба «АвтоВАЗа».

Всего в первом квартале концерн продал на российском рынке 91,6 тыс. авто. Показатель на 42,5% превышает значение за аналогичный период прошлого года.

Опасения «АвтоВАЗа» вызывает политика иностранных автомобильных производителей. В частности, речь идет о компаниях из КНР.

«К сожалению, мы продолжаем наблюдать крайне агрессивную ценовую экспансию со стороны импортируемых автомобилей китайских брендов, которые не заинтересованы и не видят стимула в локализации своего производства в России, что загрузило бы дополнительными заказами и российскую компонентную отрасль», — отметил президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов.

До этого россияне побили пятилетний рекорд по покупке машин в кредит.

Ранее Volvo выпустила последний автомобиль на дизеле в своей истории.

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