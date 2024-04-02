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Раскрыта доля доллара в расчетах между странами БРИКС

Доля доллара в операциях стран БРИКС не превышает 28,8%

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Росконгресс

Доля расчетов в долларах США между странами БРИКС на текущий момент составляет 28,8%. Об этом заявил председатель Делового совета объединения Сергей Катырин, слова которого приводит ТАСС.

«Доля доллара в структуре расчетов стран БРИКС сейчас находится на уровне 28,8%. Все остальные операции проводятся в национальных валютах», — отметил Катырин.

При этом глава Делового совета БРИКС не стал конкретизировать доли отдельных национальных валют в общей структуре расчетов между странами объединения.

По мнению Катырина, наиболее перспективным направлением для взаиморасчетов в рамках БРИКС является использование цифровых активов.

Глава Делового совета назвал взаиморасчеты и логистику самыми актуальными вопросами сотрудничества стран в объединении. Важность этих тем возрастает на фоне присоединения к БРИКС новых членов - Египта, Эфиопии, Ирана, Саудовской Аравии и ОАЭ.

До этого стало известно, что поставщики нефти из США вытесняют ОПЕК+ на мировых рынках.

Ранее Россия обогнала большинство стран G7 по темпам роста ВВП.

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