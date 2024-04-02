«Новатэк» резко сократил добычу на «Арктик СПГ-2» из-за санкций

«Новатэк» резко снизила добычу газа на проекте «Арктик СПГ-2» в феврале 2024 года — всего до 83 млн куб. м, что втрое меньше январского показателя и в 5 раз ниже декабря 2023-го. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на два источника, знакомых со статистикой Минэнерго.

«Для работы первой линии «Арктик СПГ-2» на проектной мощности необходима добыча на уровне 800–900 млн куб. м в месяц», — отмечает аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман.

Причиной значительного падения добычи стала задержка начала отгрузок сжиженного природного газа (СПГ) с нового завода из-за дефицита танкеров-газовозов. По данным издания, в преддверии запуска «Арктик СПГ-2» в конце 2023 года «Новатэк» нарастил добычу — если в январе-сентябре она в среднем составляла 28 млн куб. м/месяц, то в декабре достигла 425 млн куб. м. Однако уже в январе 2024-го показатель упал до 250 млн куб. м, а в феврале — до 83 млн куб. м.

Компания столкнулась с нехваткой судов из-за санкций — в ноябре 2023-го США внесли «Арктик СПГ-2» в черный список SDN, запретив сделки с проектом. Из-за этого южнокорейская верфь Hanwha Ocean разорвала контракт на 3 танкера с «Совкомфлотом», а японская MOL не может закупить суда из-за риска вторичных санкций.

По оценкам экспертов, при отсутствии возможности отгружать СПГ «Новатэку» придется временно приостановить добычу, оставив только объемы для энергоснабжения завода. Емкости для хранения СПГ на первой линии «Арктик СПГ-2» ограничены — порядка 138 млн куб. м в регазифицированном виде. Аналитики допускают, что отгрузки могут начаться в ближайшие 1-2 месяца, в этом случае завод успеет выпустить в 2024 году 4-4,5 млн т СПГ. Худший сценарий — если танкеров не будет до конца года, тогда экспорт может вообще не состояться.

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