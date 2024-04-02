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Россиянам рассказали, как накопить на первоначальный взнос по ипотеке

Финэксперт Бархота: вклады помогут накопить на первоначальный взнос по ипотеке

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Россиянам, которые хотят накопить на первоначальный взнос по ипотеке, можно открыть вклад или хранить сбережения на накопительном счете. Об этом »Москве 24» рассказал эксперт банковского рынка Андрей Бархота.

Он напомнил, что в среднем первый взнос составляет 15–20% от стоимости жилья.

«Если представить себе, что средняя стоимость квартиры в РФ находится в районе 4,5 млн, а в Москве, наверное, несколько больше, ближе к 8 млн, то сумма первого взноса должна быть больше 1 млн рублей», — отметил эксперт.

По его словам, сумму, которая будет откладываться, нужно рассчитывать индивидуально. Она будет зависеть от дохода и желаемого срока накопления.

«Если время не ограничено, можно откладывать меньше. Например, 10–15% от дохода, и тогда такое накопление не отразится на потреблении. Если нужно собрать сумму достаточно быстро, возможно, какой-то период придется находиться в режиме жесткой экономии. То есть отправлять на накопления до 30–35% дохода», — пояснил Бархота.

Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) до этого установило, что заемщики сильно сократили спрос на потребительские кредиты и ипотеку. По данным организации, с октября 2023 по март 2024 года количество заявок на получение потребительских и ипотечных кредитов сократилось на 8,7% (на 2,07 млн ед.) и 28,0% (на 0,14 млн ед.) соответственно.

Ранее экономист предрек взлет доли отказов россиянам в ипотеке в июне.

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