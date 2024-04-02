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Комитет Совфеда поддержал законопроект о списании участникам СВО процентов по кредитам

Совфед рассмотрит законопроект о списании процентов по кредитам участникам СВО

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Участникам СВО будут списаны начисленные в период кредитных каникул проценты, государство частично возместит банкам недополученные доходы. Концепция законопроекта на эту тему поддержана комитетом Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, сообщает ТАСС.

Законопроект должны рассмотреть на пленарном заседании Совфеда 3 апреля. Документ вносит поправки в закон «Об особенностях исполнения обязательств по кредитным договорам (договорам займа) лицами, призванными на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации, лицами, принимающими участие в специальной военной операции, а также членами их семей и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Для участников СВО предполагается списание начисленных в период кредитных каникул процентов по потребительским кредитам. Недополученные банками доходы по процентам будут возмещены за счет государства на 50%, для чего в бюджете необходимо предусмотреть дополнительные расходы в размере около 5,7 млрд рублей.

20 марта в Госдуме поддержали списание с ветеранов СВО процентов за период кредитных каникул.

Ранее стало известно, что статус ветерана боевых действий получили более 300 тысяч участников СВО.

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