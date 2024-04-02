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В Индии пожаловались на ущерб от антироссийских санкций

МИД Индии: санкции против РФ наносят ущерб индийской отрасли огранки алмазов

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Depositphotos

Санкции стран Евросоюза и G7 на импорт российских алмазов, которые вступили в силу с марта, ударили по алмазной промышленности Индии, заявил министр иностранных дел южноазиатской республики Субраманьям Джайшанкар. Его слова приводит The Economic Times.

«Правительство Индии считает приоритетным решение проблемы, вызванной запретом ЕС и странами «Большой семерки» на импорт необработанных алмазов из России, что наносит ущерб индийской отрасли огранки алмазов», — подчеркнул дипломат.

По словам Джайшанкара, страна проводит коллективные и двусторонние переговоры по вопросу. Для Нью-Дели важно решить ситуацию в ближайшее время.

Россия — крупнейший в мире производитель необработанных алмазов. Объем экспорта этого товара в 2022 году оценивался в $4,7 млрд.

До этого на ограничения из-за санкций против российских алмазов пожаловались ювелиры Европы.

Ранее в России резко выросли траты на ювелирные украшения.

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