Стало известно, чего не хватает россиянам в офисе

Зоны отдыха, массажные кресла и уютные кухни — вот что хотели бы видеть в своих офисах россияне. Об этом свидетельствует опрос Работы.ру и «Ремонта со СберУслугами», с которым ознакомилась «Газета.Ru».

Среди тех, кто вынужден ежедневно посещать офис, 42% высказали пожелание обустроить на работе специальную зону отдыха. Особенно этого хотят женщины — 46% против 37% у мужчин. Популярным запросом также стало наличие массажных кресел (38%) и уютной кухонной зоны (30%).

Значительная доля опрошенных (29%) была бы не против разместить в офисе тренажерный зал. Этот вариант отметили 32% мужчин и 26% женщин.

Помимо мест для отдыха и физической активности, респонденты указали на потребность в более комфортной окружающей среде. Так, 24% хотели бы обзавестись верандой или террасой, 22% — капсулами для сна, 19% — душевыми кабинами, а 18% — парковочными местами.

Реже встречались пожелания доступа к автоматам с едой/напитками (14%), комнаты медитации (12%), площадки для корпоративов (11%), студии творчества (7%) и игровой комнаты (6%).

Как показали результаты, 41% респондентов работают в офисном режиме постоянно, еще 20% — частично. При этом офисным трудом заняты 57% женщин против 25% мужчин. В исследовании приняли участие более 3500 экономически активных граждан страны старше 18 лет.

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