В минувшем марте украинская гривна заняла седьмое место в рейтинге самых слабых валют мира. Об этом украинский экономист Андрей Шевчишин написал на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам Шевчишина, в марте 2024 года украинская гривна потеряла по отношению к американскому доллару 2,65%. Первое место в том же рейтинге занял египетский фунт, подешевевший сразу на 35%. В лидерах роста к доллару оказались нигерийская найра и кенийский шиллинг.

Пик падения официального курса гривны пришелся на 19 марта: в этот день курс украинской валюты упал до исторического минимума — 39,13 гривны за $1. По состоянию на 1 апреля курс гривны составляет 38,99 за $1.

28 марта сообщалось, что на Украине хотят отказаться от привязки курса гривны к доллару.

27 марта в Раде рассказали о росте госдолга Украины. За два года вырос на $50 млрд, достигнув $143,7 млрд.

Ранее сообщалось, что Украину может ждать банкротство уже в 2025 году.