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Southwind заявила о риске закрытия турецких авиакомпаний «за связи с Россией»

Southwind Airlines сообщила о риске закрытия турецких авиакомпаний

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Павел Львов/РИА Новости

Авиакомпания Southwind Airlines, попавшая под санкции ЕС, заявила о риске прекращения деятельности турецких авиакомпаний из-за «российской связи». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Aırporthaber.

«Этим злонамеренным политическим решением были нарушены не только суверенные права Турецкой Республики, но и возникла серьезная проблема для других турецких компаний», — говорится в сообщении.

Авиакомпания отмечает, что Анкара должна выступить с решительным протестом против действий властей РФ, иначе это может открыть путь к прекращению коммерческой деятельности любой авиакомпании из Турции за «связи с Россией».

Впервые об аффилированности Southwind с РФ заговорили в Финляндии. Власти страны пришли к выводу, что доля собственности и фактический контроль над авиакомпанией находятся в России, а не в Турции. В связи с этим Финляндия не дала авиаперевозчику разрешение на полеты между Анталией и Хельсинки. 8 марта Брюссель заявил странам ЕС, что авиакомпании запрещено взлетать, летать и приземляться в Европе в соответствии с санкционным регламентом. Для перевозчика полностью закрыли воздушное пространство Евросоюза. Также стало известно, что компания Southwind отменила полеты из Калининграда в Анталью.

Ранее задержанный самолет с россиянами вылетел из Египта.

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