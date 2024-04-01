В Альфа-Банке рассказали, как оплачивать зарубежные сервисы и игровые платформы

Клиенты Альфа-Банка могут покупать игры и приложения в иностранных сервисах, сообщает пресс-служба организации.

В компании отметили, что клиенты могут оплачивать такие зарубежные сервисы и игровые платформы, как PlayStation, Xbox, Nintendo, Steam, App Store, пополнять игровой баланс в Fortnite, Roblox, PUBG Mobile из России.

«Чтобы оплатить, нужно выбрать в приложении или мобильном банке Альфа-Онлайн «Платежи», в них — «Развлечения», а затем выбрать и купить нужный сервис из списка», — уточнили в банке.

Ранее сообщалось, что финансовая организация получила премию Банки.ру.