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В Альфа-Банке рассказали, как оплачивать зарубежные сервисы и игровые платформы

Клиенты Альфа-Банка могут покупать игры в иностранных сервисах

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Пресс-служба Альфа-Банка

Клиенты Альфа-Банка могут покупать игры и приложения в иностранных сервисах, сообщает пресс-служба организации.

В компании отметили, что клиенты могут оплачивать такие зарубежные сервисы и игровые платформы, как PlayStation, Xbox, Nintendo, Steam, App Store, пополнять игровой баланс в Fortnite, Roblox, PUBG Mobile из России.

«Чтобы оплатить, нужно выбрать в приложении или мобильном банке Альфа-Онлайн «Платежи», в них — «Развлечения», а затем выбрать и купить нужный сервис из списка», — уточнили в банке.

Ранее сообщалось, что финансовая организация получила премию Банки.ру.

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