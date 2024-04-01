Путин поручил убрать необоснованную разницу между зарплатами бюджетников

Президент России Владимир Путин поручил кабмину разработать меры по совершенствованию системы оплаты труда работников бюджетной сферы. Об этом сообщает сайт Кремля.

«Правительству РФ <…> обеспечить <…> совершенствование системы оплаты труда работников бюджетного сектора», — говорится в опубликованном перечне поручений.

В 2025 году в отдельных субъектах РФ планируется реализовать пилотные проекты по внедрению новых систем расчета зарплаты для бюджетников.

В 2026 году кабмин должен обеспечить их утверждение, а также «внедрение таких систем начиная с 2027 года. Первый доклад на эту тему правительству необходимо подготовить до конца 2024 года. Ответственным за реализацию поручения назначили премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

Накануне стало известно, что в России хотят увеличить индексацию зарплат.

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