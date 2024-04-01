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Путин поручил убрать необоснованную разницу между зарплатами бюджетников

Путин поручил с 2027 года внедрить новую систему оплаты труда бюджетников

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kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поручил кабмину разработать меры по совершенствованию системы оплаты труда работников бюджетной сферы. Об этом сообщает сайт Кремля.

«Правительству РФ <…> обеспечить <…> совершенствование системы оплаты труда работников бюджетного сектора», — говорится в опубликованном перечне поручений.

В 2025 году в отдельных субъектах РФ планируется реализовать пилотные проекты по внедрению новых систем расчета зарплаты для бюджетников.

В 2026 году кабмин должен обеспечить их утверждение, а также «внедрение таких систем начиная с 2027 года. Первый доклад на эту тему правительству необходимо подготовить до конца 2024 года. Ответственным за реализацию поручения назначили премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

Накануне стало известно, что в России хотят увеличить индексацию зарплат.

До этого в Госдуме предложили высчитывать среднедушевой доход семьи без учета налогов.

Ранее Путин объявил 2024 год в России Годом семьи.

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