Евросоюз столкнулся с падением экспорта газа

Поставки СПГ в Европу в марте упали на 20% в годовом исчислении до минимума с сентября. Об этом пишет Bloomberg cо ссылкой на данные компании Kpler.

При этом, как говорят опрошенные изданием эксперты, подобная динамика может сохраниться в среднесрочной перспективе. Этому будет способствовать ряд факторов: рост спроса в Азии, рекордные запасы в ПХГ Евросоюза и сложности с логистикой в районе Красного моря.

В это же время поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Азию в марте подскочили до рекордных 24 миллионов тонн, что на 12% больше по сравнению с прошлым годом. Основными драйверами роста выступили Китай, Индия и Таиланд на фоне падения цен на топливо.

Мягкая зима и обильное предложение удерживали азиатские котировки СПГ вблизи трехлетнего минимума, делая этот энергоресурс конкурентоспособным по отношению к альтернативным ископаемым видам топлива. Это подстегнуло импортеров развивающихся стран активизировать закупки после месяцев ограниченной активности.

Импорт сверхохлажденного топлива в Китай взлетел на 22% в марте в годовом выражении. Поставки в Индию подскочили почти на 30%. Отгрузки в Японию выросли на 8%, компенсировав двухмесячное снижение.

Более низкие цены на СПГ делают его менее привлекательным для перепродажи крупнейшими импортерами Китая и Японии, вместо этого они предпочитают поставлять топливо на внутренний рынок, пишет издание.

До этого 16 американских штатов потребовали от Байдена вернуть доступ к контрактам по СПГ.

Ранее Мадрид призвал страны ЕС договориться об отказе от газа из РФ.