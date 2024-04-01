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Путин поручил добиться для России места в четверке крупнейших экономик мира

Путин поручил к 2030 году превратить РФ в четвертую крупнейшую экономику мира

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Владимир Гердо/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить для экономики страны не менее чем четвертое место в числе крупнейших в мире по показателю ВВП по паритету покупательной способности. Об этом сообщает ТАСС.

Кабмин должен предоставить главе государства отчет по этому вопросу до 31 марта 2025 года, а затем делать ежегодные доклады.

В частности правительству поручено к 2030 году повысить уровень валовой добавленной стоимости в обрабатывающей промышленности как минимум на 40% по сравнению с 2022 годом, уменьшить долю импорта в ВВП до 17%, увеличить несырьевой неэнергетический экспорт по меньше мере на две трети.

Кроме того, предстоит постепенно уменьшать число регионов, у которых низкая бюджетная обеспеченность.

В марте Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву заявлял, что у России есть все шансы вытеснить Японию и стать четвертой экономикой мира в ближайшие годы.

По словам главы государства, если в экономике все продолжит развиваться стабильно, то у России есть шанс добиться такого результата. Касательно объема покупательной способности РФ заняла пятое место.

Ранее сообщалось, что в налоговый кодекс внесут крупные поправки.

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