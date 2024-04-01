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Путин поручил правительству сформировать долгосрочный бюджетный прогноз

Путин поручил сформировать долгосрочный бюджетный прогноз на 2025–2030 годы

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Правительству России поручено сформировать долгосрочный бюджетный прогноз на 2025–2030 годы. Об этом говорится в перечне поручений президента РФ Владимир Путин по реализации послания Федеральному Собранию, он опубликован на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации обеспечить формирование и утверждение бюджетного прогноза Российской Федерации на долгосрочный период, содержащего параметры перспективного финансового плана на 2025–2030 годы и объемы финансирования национальных и федеральных проектов», — указано в перечне.

Доклад необходимо представить до 15 января 2025 года, далее – один раз в год. Ответственным является премьер-министр Михаил Мишустин.

До этого научный сотрудник лаборатории структурных исследований Института прикладных экономических исследований Президентской Академии Константин Тузов высказал мнение, что прирост валового внутреннего продукта (ВВП) России в 2024 году составит 1,5% к уровню 2023 года.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.

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