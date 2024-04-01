Путин поручил продлить программу маткапитала

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил правительству продлить программу материнского (семейного) капитала до 31 декабря 2030 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

Поручение главы государства должно быть выполнено до 20 декабря текущего года.

29 февраля Путин во время послания Федеральному собранию предложил продлить программу маткапитала минимум до 2030 года.

Материнский капитал в РФ с 1 февраля 2024 года вырос до 630,3 тыс. руб., будучи проиндексированным на 7,4%.

Помимо капитала на первого ребенка, индексации также подвергся маткапитал на второго и последующих детей. Так, если был оформлен повышенный материнский капитал на второго ребенка и при этом не было никаких трат по первому сертификату, то сумма материнского капитала на второго ребенка составит 833 тыс. руб.

При получении маткапитала на второго ребенка в том случае, если выплата за первого ребенка уже была получена, россияне смогут получить 202,6 тыс. руб.

Ранее в Госдуме поддержали увеличение маткапитала до миллиона рублей.