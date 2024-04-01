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В Кремле прокомментировали прекращение работы карт «Мир» в Армении

Песков назвал давление США причиной прекращения работы карт «Мир» в Армении

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Андраник Казарян/Sputnik/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с прекращением работы карт «Мир» в Армении.

По его словам, этому есть некоторое объяснение. Он напомнил, что Москва неоднократно заявляла, что очень многие страны сталкиваются с беспрецедентным давлением со стороны США, им угрожают первичными и вторичными санкциями.

«Конечно же, экономические учреждения, компании, банки принимают меры, чтобы хеджировать убытки. Это не значит, что мы не продолжаем с нашими армянскими друзьями работу по хеджированию наших собственных рисков и по исправлению ситуации. Это возможно, и мы вместе с армянскими друзьями продолжаем пути обсуждения и компенсации того вреда, который наносит это беспрецедентное давление американцев», — сказал представитель Кремля.

В ночь на 30 марта большинство армянских банков прекратили обслуживание российских карт «Мир». Оператор национальной платежной системы Armenian Card (ArCa) подтвердил ТАСС, что с этого дня работающие с ArCa банки прекратили работать с российской платежной системой.

Ранее аналитик оценил, как ограничения по картам «Мир» в Армении скажутся на бизнесе.

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