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В Китае индекс PMI продолжает рост пятый месяц подряд

Reuters: деловые ожидания в КНР достигли максимума за 11 месяцев

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Shutterstock

Производственная активность в большинстве азиатских экономик ослабевала в марте, однако в Китае и Южной Корее просматривались некоторые позитивные сигналы. Об этом пишет Reuters .

Это рисует неоднородную картину в регионе, который когда-то выступал быстрорастущим локомотивом глобальной экономики.

В частности, индекс деловой активности в китайской промышленности от Caixin/S&P Global вырос в марте до 51,1 пункта с 50,9 в феврале, увеличившись максимальными темпами за 13 месяцев. При этом деловые ожидания достигли пика за 11 месяцев, показало исследование опубликованное в понедельник. Эти данные подкрепляют официальные мартовские цифры, которые на выходных зафиксировали первый за полгода рост активности в промышленном секторе КНР.

Позитивные сдвиги в Китае, пытающемся обеспечить уверенное восстановление экономики на фоне затянувшегося кризиса на рынке недвижимости, приносят некоторое облегчение властям страны и глобальным инвесторам, пишет агентство.

Отдельная статистика показала, что экспорт Южной Кореи в марте увеличился на 3,1% в годовом исчислении, продемонстрировав шестой месяц роста подряд благодаря высокому спросу на полупроводники. А в Японии, хотя настроения крупных производителей ухудшились, оптимизм в сфере услуг вышел на максимум за более чем 30 лет в первом квартале, следует из ежеквартального опроса Танкан от ЦБ Японии (индекс оценивающий уровень доверия к экономике Японии — прим. «Газеты.Ru» ).

До этого США ввели новые ограничения против одной из индустрий Китая.

Ранее были названы лидеры мирового экспорта микрочипов.

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