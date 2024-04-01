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Банки заставят использовать новые правила в рекламе кредитов

Банки обяжут включать предупреждения о рисках в рекламу кредитов

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Global Look Press

В рекламе кредитов и займов банки будут обязаны использовать предупреждающие надписи, призывающие граждан оценивать свои финансовые возможности. Соответствующие поправки в закон «О рекламе» подготовили Ассоциация банков России (АБР) и Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР) совместно с ФАС, пишут «Ведомости» .

Согласно законопроекту, в любой рекламе кредитов должна размещаться фраза «Оценивайте свои финансовые возможности и риски». На ТВ она должна занимать не менее 5 секунд и 7% кадра. Если реклама содержит условия, влияющие на полную стоимость кредита, рекламодатели смогут указать ссылку на эти условия, а также разместить вторую фразу: «Изучите все условия кредита/займа».

По словам главы думского комитета по финрынку Анатолия Аксакова, нововведения необходимы, чтобы реклама не вводила людей в заблуждение, а они не попадали в кредитную кабалу. В Госдуму поправки могут внести через 1-2 недели, отметил глава комитета по экономполитике Максим Топилин.

В ФАС считают, что сейчас рекламодатели размещают мелкий труднопонятный текст из-за большого объема обязательной информации. Новые правила позволят сделать рекламу кредитов более прозрачной для граждан.

До этого был назван уровень дохода для покупки новостроек в городах-миллионниках.

Ранее россияне стали чаще запрашивать кредитную историю.

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