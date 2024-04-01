Юрист раскрыла покупателям квартир главные признаки возможного обмана

На вторичном рынке жилья нередко встречаются аферисты, которые пытаются обмануть доверчивых покупателей. Юлия Ермилова, юрист по недвижимости, назвала aif.ru пять главных признаков того, что продавец квартиры ведет нечестную игру.

Первый повод насторожиться — цена на жилье существенно ниже среднерыночной в том же районе.

«Демпинг нередко означает, что собственник не имеет законных прав на квартиру», — пояснила эксперт.

Второй тревожный знак — отказ предоставить документы, включая свежую выписку из ЕГРН.

«На руках у добросовестного владельца обязательно должен быть полный пакет бумаг», — сказала Ермилова.

В-третьих, требование внести 100% предоплату без возможности осмотреть квартиру является классическим признаком мошенничества. Разумный задаток не превышает 100 тыс. руб.

Четвертый сигнал опасности — настойчивые призывы поторопиться и быстро закрыть сделку. Наконец, продажа по доверенности, без личной встречи с собственником, также должна насторожить покупателя.

«Игнорировать эти факторы риска опасно — можно лишиться и денег, и жилья. Обращайте внимание на их совокупность», — резюмировала юрист.

До этого в ЦБ объяснили , как мошенники обманывают россиян в онлайн-играх.

Ранее в России изменили правила перепланировки квартир.