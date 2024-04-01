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Назван уровень дохода для покупки новостроек в городах-миллионниках

«Мир квартир»: для покупки двушки в ипотеку нужна зарплата 68-88 тысяч рублей

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Михаил Куравлев/РИА «Новости»

Средний доход для покупки двухкомнатной квартиры по льготной ипотеке на новостройки должен составлять от 68 до 88 тысяч рублей в месяц для городов-миллионников. Это показало совместное исследование сервисов «Мир квартир» с «Выберу.ру», передает РИА Недвижимость.

По их данным, в конце 2023 года российские власти повысили первоначальный взнос по программе льготной ипотеки под 8% годовых с 20 до 30%, а максимальная сумма кредита стала единой по всей стране — 6 млн рублей.

Предельная величина субсидий, получаемых банками в рамках льготных программ, также была снижена на 0,5 процентного пункта.

По данным «Мира квартир», под действующие условия льготной ипотеки подходят двухкомнатные квартиры в 11 городах из 16 российских миллионников. В Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде и Краснодаре цена жилья не укладывается в 6 млн рублей кредитного лимита, и первоначальный взнос по ипотеке превышает минимальные 30%.

До этого председатель Комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков заявлял, что в России не будут продлевать программу льготной ипотеки под 8% годовых после ее завершения 1 июля. По его словам, массовая льготная ипотека привела к появлению диспропорции на рынке недвижимости, а также к повышению стоимости жилья.

11 марта директор по ипотечным продажам и внедрению финансовых инструментов «ГК А101» Рустам Азизов говорил, что молодым специалистам в России могут предоставить возможность приобрести жилье по льготной ипотеке со ставкой 3% и сроком до 50 лет.

Ранее была названа самая популярная программа ипотеки в РФ.

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