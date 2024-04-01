Поставки вина в Россию из Евросоюза достигли минимума за последние шесть лет

После повышения пошлин на импорт вина из недружественных стран поставки тихих и игристых вин из Европейского союза в Россию снизились почти на 40% и достигли самых низких показателей за шесть лет. Теперь импортеры поставляют больше продукции из Грузии, Чили и ЮАР, пишет РБК.

За шесть месяцев с начала маркетингового года (для вин это август — июль следующего года) страны ЕС поставили в Россию 1,19 млн гл вина. Как уточняет РБК, это стало самым низким показателем за последние пять лет.

Отмечается, что падению поставок предшествовал продолжающийся в течение предыдущих пяти лет рост, при этом прошлый период был рекордным. Так, в первом полугодии маркетингового 2022/23 года Россия получила 1,9 млн гл тихих и игристых вин из стран ЕС, что на 36% больше по сравнению с прошлым годом.

Страны — лидеры по поставкам вина на российский рынок остаются прежними, однако почти у всех упали объемы. Например, крупнейший поставщик — Латвия — уменьшила ввоз на 44,3%, до 368,3 тыс. гл вина. Экспорт из Литвы в РФ упал на 32,3%, до 299,1 тыс. гл, из Италии — на 29,5%, до 295,5 тыс. гл, из Испании — на 66,7%, до 50,2 тыс. гл.

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