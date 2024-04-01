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В Британии заявили о стабильном росте российской экономики вопреки санкциям

Daily Mail: российская экономика стабильно растет вопреки западным санкциям

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Virginia Mayo/AP

Санкции против Москвы нанесли ущерб европейской экономике, в то время как в российской наблюдается рост. Об этом пишет газета Daily Mail со ссылкой на опрошенных экспертов.

Эксперты заявили, что Европа «стреляет себе в ногу» нынешней стратегией санкций. Они предупредили, что Россия развивает «значительную устойчивость» к санкционному давлению со стороны Запада.

По их мнению, заморозка российских активов, исключению банков из мировых платежных систем и прекращение торговли укрепили отношения РФ с рядом партнеров, включая Китай и Иран.

В частности, специалист по экономическим войнам Королевского колледжа Лондона Ксения Киркхэм заявила, что «изоляция России — это миф».

«Москва формирует прочные альянсы со своими партнерами по БРИКС и некоторыми другими государствами Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки с целью создания нового глобального баланса сил», — полагает она.

Эксперт отметила, что наиболее тревожным фактором для Запада является то, что в долгосрочной перспективе его уверенность в работе санкций подорвет сами механизмы, посредством которых санкции действуют, — «гегемонию доллара и контроль над цепочками поставок».

Ранее немецкий журналист оценил влияние санкций на экономику Германии.

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