Стало известно о падении перевозок по российским железным дорогам

Погрузка на железных дорогах РФ в первом квартале 2024 года, по предварительным оценкам, снизилась на 3,2%. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на презентацию ОАО «РЖД» к встрече с грузоотправителями.

Основные потери пришлись на перевозку угля на экспорт и строительных грузов внутри страны. Из 9,7 млн тонн общих потерь 8,7 млн были недогружены на южном направлении. По оценкам аналитиков, ждать улучшения ситуации во втором квартале не стоит, поскольку цены на уголь на мировых рынках не показывают тенденции к росту, а экспортная пошлина делает экспорт угля через южное и северо-западное направления неконкурентоспособным.

Согласно презентации ОАО «РЖД», ожидаемое снижение погрузки по итогам первого квартала составит 3,2%, до 295,7 млн тонн. Наибольшие потери (5,5 млн тонн) — это строительные грузы, погрузка которых сократится на 17%.

До этого стало известно, что ставки на перевозки контейнеров из центра России на восток в марте резко стали расти, в некоторых случаях — в 30 раз.

В феврале президент России Владимир Путин отметил важность увеличения железнодорожных грузоперевозок на дальневосточном направлении.

До этого Путин анонсировал строительство высокоскоростных железнодорожных магистралей до новых регионов РФ.

Ранее поставки российского угля в Азию за год серьезно упали.