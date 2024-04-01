В России выросли штрафы для авиакомпаний за задержку рейса

Авиакомпании должны будут выплачивать пассажирам штраф за задержку рейса в размере 100 рублей в час. Изменения, внесенные в Воздушный кодекс РФ, вступили в силу с 1 апреля, сообщает ТАСС.

Как рассказал источник агентства в одной из крупнейших авиакомпаний, чтобы получить возмещение пассажиру необходимо направить претензию в письменном виде на имя компании.

«Компания рассматривает заявление, и при условии, что задержка рейса произошла по вине авиакомпании, запрашивает у пассажира реквизиты банковской карты и возвращает необходимую сумму пропорционально времени задержки, но не более 100 рублей в час», — пояснил он.

По словам источника, выплачивать штраф не нужно будет за задержки рейса по погодным условиям, а также за связанные с безопасностью полетов.

До этого сообщалось, что российские авиакомпании могут начать получать штрафы за размещение недостоверной информации о бронировании билетов в автоматизированной информационной системе оформления воздушных перевозок (АИС ОВП).

Ранее рейс Омск — Москва посадили в Екатеринбурге из-за пассажира с менингитом.