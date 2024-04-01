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Россиянам рассказали, как определять мошенников при покупке квартиры

Эксперт Ермилова: есть пять признаков, что квартиру продает мошенник

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Depositphotos

Есть пять признаков, что квартиру продает мошенник. Об этом в беседе с aif.ru рассказала эксперт по недвижимости Юлия Ермилова.

По ее словам, потенциальным покупателям нужно обратить внимание на слишком низкую цену. Речь идет о тех случаях, когда цена квартиры заявлена значительно ниже рыночной стоимости.

Продавец обязательно должен иметь свежую выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), а лучше — и другие документы.

Часто злоумышленники хотят получить полную предоплату без оформления документов или возможности посмотреть квартиру. Либо показывают, но требуют очень крупный задаток до подписания договора купли-продажи.

Существует еще два признака, которые могут указывать на мошенников, но могут быть вызваны реальными жизненными обстоятельствами. Первый — срочная продажа квартиры, когда владелец давит на покупателя в попытке ускорить сделку. Второй — отказ агента от организации встречи с собственником или продажа по доверенности.

До этого риелтор рассказал, какую недвижимость выгоднее покупать в Подмосковье.

Ранее риелтор назвал россиянам лучший срок для покупки квартиры.

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