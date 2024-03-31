Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Египет ждет российских бизнесменов для строительства отелей

ETA: россияне могут получить льготы на создание новых гостиниц

close
100%
Ахмед Махмуд/РИА «Новости»

Египет надеется на участие российских инвесторов в новой программе, предусматривающей льготные условия кредитования при строительстве отелей в стране. Об этом заявил глава Управления по туризму Египта (ETA) Амр Элькади в интервью РИА Новости.

«Я надеюсь на участие россиян. У нас очень крепкие отношения с Россией, тесные связи между правительствами и президентами двух стран. Мы надеемся, что российские инвесторы смогут приехать и изучить возможности», — отметил Элькади.

По его словам, в рамках программы правительство Египта будет компенсировать инвесторам почти 50% банковской процентной ставки по кредиту на строительство гостиницы. Так, если банк установит 20% годовых, а гостиница будет возводиться 2 года, государство вернет 10% от суммы.

«Это снизит процентную ставку и привлечет инвесторов», — пояснил глава ETA.

Новыми льготами уже заинтересовались бизнесмены из Испании и Германии.

До этого в Египте рассказали о роли страны для российских туристов.

Ранее россиянам рассказали , куда недорого слетать к морю в апреле.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами