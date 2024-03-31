Египет ждет российских бизнесменов для строительства отелей

Египет надеется на участие российских инвесторов в новой программе, предусматривающей льготные условия кредитования при строительстве отелей в стране. Об этом заявил глава Управления по туризму Египта (ETA) Амр Элькади в интервью РИА Новости.

«Я надеюсь на участие россиян. У нас очень крепкие отношения с Россией, тесные связи между правительствами и президентами двух стран. Мы надеемся, что российские инвесторы смогут приехать и изучить возможности», — отметил Элькади.

По его словам, в рамках программы правительство Египта будет компенсировать инвесторам почти 50% банковской процентной ставки по кредиту на строительство гостиницы. Так, если банк установит 20% годовых, а гостиница будет возводиться 2 года, государство вернет 10% от суммы.

«Это снизит процентную ставку и привлечет инвесторов», — пояснил глава ETA.

Новыми льготами уже заинтересовались бизнесмены из Испании и Германии.

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