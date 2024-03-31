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Россия обогнала большинство стран G7 по темпам роста ВВП

Россия увеличила ВВП на 3,6% и стала пятой по темпам роста экономики в G20

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Алексей Даничев/РИА Новости

Россия продемонстрировала одни из самых высоких темпов роста экономики среди стран G20 по итогам 2023 года. Об этом следует из анализа РИА Новости данных национальных статистических служб.

Согласно представленным цифрам, российская экономика выросла на 3,6%, полностью компенсировав спад 2022 года на 1,2%. Это пятый результат в «Большой двадцатке».

«Сильнее всего экономика прибавила в Индии — темпы ускорились с 7,2% до 7,3%. Далее идет Китай с ростом на 5,2% против 3% годом ранее. Тройку лидеров замыкает Индонезия, чей ВВП увеличился на 5,1% после 5,3% в 2022 году», — отмечается в материале.

В Турции темпы роста ВВП замедлились с 5,5% до 4,5%. Помимо России, Китая и Индии, ускорение также наблюдалось в США (2,5% против 1,9% ранее) и Японии (1,9% против 1%).

«В остальных странах «двадцатки» экономический рост замедлился, причем сильнее всего — среди G7: в Великобритании — в 43 раза до 0,1%, в Италии — вчетверо до 0,9%, во Франции и Канаде — втрое до 0,9% и 1,1% соответственно», — говорится в сообщении.

Спад ВВП зафиксирован в Аргентине (-1,6% после роста на 5%), Саудовской Аравии (-0,8% после +7,5%) и Германии (-0,3% после +1,8%). Это их первое сокращение с 2020 года.

Для стран БРИКС ситуация разнится: если Бразилия показала рост на 2,9% (против 3% ранее), а ЮАР — на 0,6% (1,9% годом ранее), то в составе «двадцатки» значится и ЕС, где совокупный ВВП прибавил лишь 0,4% после 3,4% в 2022-м.

До этого в Италии призвали вернуть Россию в европейскую семью.

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