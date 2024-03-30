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Названа дата рассмотрения иска «Балтики» к Carlsberg

Суд в Петербурге изучит иск «Балтики» к Carlsberg на заседании 15 мая

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Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области назначил дату рассмотрения иска российской пивоваренной компании «Балтики» к датской Carlsberg на 15 мая. Об этом свидетельствует информация на портале «Электронное правосудие».

«Балтика» подала иск к Carlsberg на 4,4 млрд рублей в начале марта. Сумма включает основной долг 4,09 млрд рублей и начисленные проценты по займу за август — декабрь 2023 года. Иск связан с соглашением, заключенным сторонами в сентябре 2020 года.

Выход из РФ дался Carlsberg нелегко. Убытки датской компании после потери российских активов выросли почти в 40 раз, достигнув $5,9 млрд.

До этого россиян предупредили о скором подорожании пива в магазинах. Цены на этот алкоголь с апреля могут подскочить до 15%.

Ранее стало известно, сколько россиян бросают товары на кассе и почему.

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