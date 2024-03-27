В России резко выросло число китайских брендов автомобилей

За последние три года в Россию пришли 46 новых китайских автомобильных брендов. Об этом сообщает Autonews со ссылкой на экспертов Российской ассоциации автомобильных дилеров (РОАД).

В настоящий момент в РФ представлены машины 57 марок из Китая. Для сравнения: в 2021 году их было всего 11 — Chery, Haval, Geely, Changan, Exeed, Omoda, JAC, FAW, Great Wall, GAC и Dongfeng.

При этом лишь 30 из 57 китайских брендов имеют в России официальное представительство. Остальные представлены в стране неофициально. Более того, часть из них и вовсе объявила о выходе с российского рынка, однако поставки продолжились.

«Многие даже не слышали названий тех марок, которые есть у нас на автомобильном рынке. Наверное, не все бренды останутся через 10-15 лет, но кто из них именно останется, будем выбирать мы — автовладельцы», — заявил президент РОАД Алексей Пощеколдин.

До этого сообщалось, что Volvo выпустила последний автомобиль на дизеле в своей истории.

Ранее сообщалось, что россияне кинулись покупать подержанные машины.