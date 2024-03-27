Россиянам рассказали, как приобрести квартиру в ипотеку под низкий процент

Семьи, у которых родились или были усыновлены дети в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023-го, а также родители, воспитывающие ребенка с инвалидностью, могут приобрести квартиру в ипотеку под низкий процент благодаря льготной программе. Об этом «Пятому каналу» рассказал директор подразделения ДОМ.РФ «Государственные программы в жилищной сфере» Виталий Насонов.

«В рамках этой программы ставка не превышает 6% годовых и действует увеличенная сумма кредитов. Так, для Москвы, Санкт-Петербурга и областей доступна сумма не более 12 млн рублей, для остальных регионов — это 6 млн рублей… Разницу между рыночной ставкой и льготной ставкой, которую оплачивает заемщик, компенсирует государство», — уточнил эксперт.

Кроме того, всем гражданам России доступна льготная ипотека по ставке не более 8%, отметил Насонов. В этом случае максимальная сумма кредита составляет до 6 млн рублей, первоначальный взнос — не менее 30%. «Дальневосточная и арктическая ипотека» позволят оформить льготный кредит по ставке не более 2% годовых, добавил эксперт.

Экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода, комментируя соответствующую инициативу Госдумы, в беседе с «Газетой.Ru» говорил, что уменьшение долга по льготной ипотеке в зависимости от количества детей или первоначального взноса по таким жилищным кредитам — блестящая идея, и она должна реализоваться в рамках усиления вектора социальной политики государства.

Ранее в Банке России оценили темпы роста ипотеки.