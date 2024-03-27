Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, как приобрести квартиру в ипотеку под низкий процент

Эксперт ДОМ.РФ Насонов: льготная ипотека доступна для всех граждан России

close
100%
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Семьи, у которых родились или были усыновлены дети в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023-го, а также родители, воспитывающие ребенка с инвалидностью, могут приобрести квартиру в ипотеку под низкий процент благодаря льготной программе. Об этом «Пятому каналу» рассказал директор подразделения ДОМ.РФ «Государственные программы в жилищной сфере» Виталий Насонов.

«В рамках этой программы ставка не превышает 6% годовых и действует увеличенная сумма кредитов. Так, для Москвы, Санкт-Петербурга и областей доступна сумма не более 12 млн рублей, для остальных регионов — это 6 млн рублей… Разницу между рыночной ставкой и льготной ставкой, которую оплачивает заемщик, компенсирует государство», — уточнил эксперт.

Кроме того, всем гражданам России доступна льготная ипотека по ставке не более 8%, отметил Насонов. В этом случае максимальная сумма кредита составляет до 6 млн рублей, первоначальный взнос — не менее 30%. «Дальневосточная и арктическая ипотека» позволят оформить льготный кредит по ставке не более 2% годовых, добавил эксперт.

Экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода, комментируя соответствующую инициативу Госдумы, в беседе с «Газетой.Ru» говорил, что уменьшение долга по льготной ипотеке в зависимости от количества детей или первоначального взноса по таким жилищным кредитам — блестящая идея, и она должна реализоваться в рамках усиления вектора социальной политики государства.

Ранее в Банке России оценили темпы роста ипотеки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами