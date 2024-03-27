Россияне стали охотнее покупать отечественные товары

Почти две трети россиян (64%) в 2023 году стали чаще покупать товары отечественного производства. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование Webbankir.

73,3% опрошенных признались, что при схожей цене отдадут предпочтение российской, а не иностранной продукции. На втором месте по популярности оказались товары из Китая. В их пользу высказались 32% участников.

Высоким доверием среди россиян также пользуется продукция из стран ближнего зарубежья (Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстана) — за них проголосовали 24,7% респондентов.

Товары из других дружественных стран, включая Индию, выбрали бы 17,4% опрошенных. Предпочтение товарам из Европы и США отдают 23,9% участников исследования.

До этого был назван топ-10 популярных в России брендов по итогам 2023 года. В лидеры впервые вышел «Добрый», который занял нишу ушедшей Coca-Cola. Марка поднялась сразу на 4-ю строчку по сравнению с 28-м местом годом ранее.

Ранее стало известно, из-за чего в России подорожала доставка продуктов.