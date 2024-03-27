Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россияне стали охотнее покупать отечественные товары

Webbankir: 64% россиян за год стали чаще покупать отечественные товары

close
100%
Depositphotos

Почти две трети россиян (64%) в 2023 году стали чаще покупать товары отечественного производства. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование Webbankir.

73,3% опрошенных признались, что при схожей цене отдадут предпочтение российской, а не иностранной продукции. На втором месте по популярности оказались товары из Китая. В их пользу высказались 32% участников.

Высоким доверием среди россиян также пользуется продукция из стран ближнего зарубежья (Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстана) — за них проголосовали 24,7% респондентов.

Товары из других дружественных стран, включая Индию, выбрали бы 17,4% опрошенных. Предпочтение товарам из Европы и США отдают 23,9% участников исследования.

До этого был назван топ-10 популярных в России брендов по итогам 2023 года. В лидеры впервые вышел «Добрый», который занял нишу ушедшей Coca-Cola. Марка поднялась сразу на 4-ю строчку по сравнению с 28-м местом годом ранее.

Ранее стало известно, из-за чего в России подорожала доставка продуктов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами