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Европа завершит отопительный сезон с рекордными запасами газа

GIE: запасы газа в Европе к концу отопительного сезона составят рекордные 58%

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Shutterstock

Евросоюз может завершить отопительный сезон с новым рекордом по запасам газа в хранилищах. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Европейской ассоциации операторов газовой инфраструктуры (GIE).

По данным за 24 марта, газовые хранилища Европы были заполнены на 59,18% и в них находилось порядка 65,62 млрд куб. м газа. Это самый высокий показатель за всю историю наблюдений. Согласно предварительным оценкам, при текущих темпах отбора топлива к концу марта хранилища будут заполнены примерно на 58,2%.

Предыдущий рекорд был установлен годом ранее. На конец марта 2023 года заполненность европейских ПХГ составила 55,84%, в них хранилось около 61 млрд куб. м топлива.

До этого в МИД Венгрии заявили, что страна планирует расширять сотрудничество с Россией в области энергетики.

Ранее сообщалось о резком росте поставок российского СПГ в Грузию.

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