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МИД Венгрии отреагировал на информацию о задержке сроков строительства АЭС «Пакш-2»

Сийярто назвал слухами информацию о задержке сроков строительства АЭС «Пакш-2»

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АЭС «Пакш»

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал слухами задержку строительства АЭС «Пакш-2». Так он отреагировал на появившуюся информацию о переносе на два года сроков реализации этого проекта, сообщает ТАСС.

«Слухи всегда есть, потому что вы должны понимать, что всякий раз, когда вы строите атомную электростанцию, особенно с Россией, вы не можете рассчитывать на солидарность либерального мейнстрима», — сказал дипломат.

Он отметил, что «Росатом» и правительство Венгрии стремятся завершить строительство данного объекта «как можно скорее».

До этого Сийярто сообщил, что строительство АЭС «Пакш-2» идет по плану.

Он также напомнил, что в августе 2023 года началось непосредственное строительство двух новых энергоблоков АЭС. Уже установлена защищающая котлован от грунтовых вод противофильтрационная завеса, проходят работы по укреплению грунта на площадке под пятый и шестой блоки. По имеющемуся плану в начале 2025 года, а может, и в конце нынешнего года, состоится заливка первого бетона.

Ранее эксперт объяснил, почему Венгрия пошла против ЕС в ядерной энергетике.

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