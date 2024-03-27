Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, сколько потеряют блогеры-иноагенты без рекламы

Social Stars: блогеры-иноагенты потеряют 26 млн рублей в месяц без рекламы

close
100%
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Блогеры-иноагенты, чей доход строился на включении рекламных интеграций, потеряют около 26 млн руб. в месяц из-за закона об ограничении рекламы иноагентам. Об этом говорится в исследовании агентства Social Stars (есть у «Газеты.Ru»).

Агентство замерило эффект применения поправок в законе о рекламе, запрещающий рекламироваться иностранным агентам. В результате лишились рекламных доходов 15% блогеров — иностранных агентов с суммарным объемом аудитории 17 млн человек. Из них большинство перешли на донатную модель пожертвований подписчиков , один инфлюенсер объявил о закрытии своего канала, а выйти из статуса иностранного агента смог только Николай Соболев.

Остальные блогеры-иноагенты использовали другие формы монетизации. 28% блогеров-иноагентов с аудиторией 6 млн существовали за счет донатной модели со своих подписчиков. 22% блогеров с аудиторией 7 млн живут за счет доходов от иностранных фондов. 21% с аудиторией 13 млн активно монетизируют свой блог через продажу мерча, курсов и организации встреч с подписчиками. 14% блогеров с аудиторией 5 млн человек развивают свои проекты за счет собственных фондов и работы с общественными движениями.

Большинство блогеров-иноагентов, находясь в эмиграции, продолжали вести проекты за счет рекламы российских компаний. Как показывает исследование, закон имеет силу и лишает финансирования в перспективе от квартала до нескольких месяцев, однако это не значит, что аудитория их перестает смотреть. Большинство из тех инфлюенсеров, кого задел закон, будут искать другие способы финансирования — донаты и онлайн-казино, работа напрямую на иностранные фонды.

Закон об ограничении рекламы на каналах блогеров-иноагентов в России вступил в силу 22 марта.

Ранее кандидат юридических наук, адвокат Александр Карабанов рассказал, как иноагенты могут заслужить амнистию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами