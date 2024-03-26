Чехия выступила против поставок зерна из РФ и Белоруссии в Европу

Чехия категорически возражает против поставок российского и белорусского зерна в Европу. Об этом заявил на полях встречи министров сельского хозяйства стран ЕС глава минсельхоза Чехии Марек Выборны, передает РИА Новости.

«Российскому зерну нечего делать в Европе», — отметил глава ведомства.

Он подчеркнул, что покупая такую сельхозпродукцию, страна выражает косвенную поддержку действиям РФ на Украине. По словам министра, чтобы решить эту проблему без новых санкций, достаточно ввести пошлину в размере €95 за одну тонну или 50% от цены.

Выборны обратил внимание, что фактически российского и белорусского зерна не будет в Европе, потому что оно станет «нереализуемым по цене».

До этого в ЕС рассказали, как планируют ограничить импорт зерновых из России. Там добавили, что увеличение пошлин на зерно из РФ «направлено на предупреждение возможной дестабилизации рынка в Евросоюзе».

Ранее в Россельхознадзоре заявили о необходимости соблюдения требований к экспортным партиям зерна.