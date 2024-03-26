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Рекламный рынок России установил новый исторический максимум

АКАР: объем рынка рекламы в России впервые достиг 730 млрд рублей

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SWNS

В 2023 году российский рынок рекламы достиг рекордных 730,7 млрд рублей, увеличившись на 30% к предыдущему году. Об этом свидетельствуют данные Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), которая впервые использовала новую методологию оценки с учетом типов контента.

Ранее максимальный объем рекламного рынка в РФ был зафиксирован в 2021 году — 578 млрд рублей. В этом году драйвером роста стал сегмент наружной рекламы и Indoor (+41% до 67,1 млрд руб.). Особенно выросли траты на рекламу на транспорте (+75% до 7 млрд руб.) и цифровых экранах (+64% до 30 млрд руб.).

На втором месте по динамике — сегмент интернет-сервисов (+37% до 386,6 млрд руб.), на третьем — аудиореклама (+32% до 20,2 млрд руб.), в т.ч. на радио (+32% до 19,5 млрд руб.). Видеореклама прибавила 20%, достигнув 231,5 млрд руб. за счет ТВ и OLV-рекламы в онлайне. Худшую динамику показал сегмент издательского контента (+10% до 25,4 млрд руб.).

В 2024 году ожидается умеренный рост рынка на 14-25% на фоне высокого спроса и продолжающейся инфляции стоимости рекламного инвентаря.

До этого в России резко сократилось госфинансирование разведки золота.

Ранее в США придумали способ заработать на России.

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