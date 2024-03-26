В России резко сократилось госфинансирование разведки золота

За период с 2012 по 2022 год затраты государства на геолого-разведочные работы (ГРР) для золотодобычи сократились почти в два раза, до 2,6 млрд рублей в год. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на доклад Центрального научно-исследовательского геологоразведочного института цветных и благородных металлов (ЦНИГРИ).

При этом средняя стоимость завершенных контрактов за период выросла на 7% и составила 311 млн рублей. Среди основных причин подорожания ГРР — инфляция и проведение работ на труднодоступных территориях.

Согласно прогнозам, в 2024 году госфинансирование ГРР может составить 2,49 млрд рублей. Речь идет о затратах на работы ранних стадий на золото.

На прошлой неделе цены на золото установили новый исторический рекорд. Стоимость драгоценного металла на бирже впервые превысила отметку в $2200 за тройскую унцию.

Ранее россиянам рассказали, сколько можно заработать на золоте за 20 лет.