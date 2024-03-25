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Стало известно когда гендиректор Boeing уйдет в отставку

Boeing в 2024 году сменит главу и топ-менеджеров на фоне кризиса с 737 MAX

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Francois Mori/AP

Главный исполнительный директор Boeing Дэйв Калхун уйдет в отставку в конце 2024 года в рамках масштабной реорганизации руководства авиастроительного гиганта. Об этом пишет CNBC .

Председатель совета директоров Ларри Келлнер также покинет свой пост и выйдет из состава совета на годовом собрании акционеров в мае. Его сменит Стив Молленкопф, входящий в совет с 2020 года.

Кроме того, президент и генеральный директор подразделения Boeing Commercial Airplanes Стэн Дил немедленно покинул компанию. На его место назначена Стефани Поуп, ранее возглавлявшая Boeing Global Services, а недавно ставшая операционным директором Boeing.

Перестановки происходят на фоне усиливающихся призывов авиакомпаний и регуляторов к кардинальным переменам в Boeing из-за многочисленных дефектов производства и контроля качества. Особое внимание привлек инцидент 5 января, когда у Boeing 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines вылетела дверная заглушка.

«Инцидент с рейсом 1282 Alaska Airlines стал переломным моментом для Boeing», — написал Калхун сотрудникам. Он пообещал «полную прозрачность» в расследовании и безоговорочный приоритет безопасности на всех уровнях.

На прошлой неделе главы авиакомпаний начали назначать встречи с директорами Boeing, чтобы высказать недовольство проблемами с контролем качества и низкими темпами производства 737 MAX.

Калхун возглавил Boeing в начале 2020 года после увольнения прежнего гендиректора Денниса Мюленбурга на фоне катастроф 737 MAX. Он неоднократно обещал решить проблемы с качеством.

Ранее из OpenAI ушел один из сооснователей компании.

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