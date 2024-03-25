Будапешт допустил наращивание закупок российского газа

Венгрия может нарастить поставки по «Турецкому потоку» в случае необходимости, помимо этого она не нуждается в транзите газа через территорию Украины. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, передает ТАСС.

«Входящая мощность «Турецкого потока» в Венгрии — 8,5 млрд куб. м в год, а в прошлом году мы получили 5,6 млрд куб. м, так что есть свободные мощности для наращивания поставок. Это не проблема», — отметил Сийярто.

По его словам, в настоящее время Венгрия получает из России достаточные объемы газа. Однако если потребуется дополнительное топливо, Будапешт обратится к «Газпрому».

В 2022 году через «Турецкий поток» и его продолжение по территории Болгарии и Сербии в Венгрию поступило 4,8 млрд куб. м газа. В 2023 году этот показатель вырос до 5,6 млрд куб. м. Таким образом, Россия по-прежнему остается основным поставщиком газа для Венгрии.

До этого энергетик рассказал о последствиях отказа Украины продлевать договор с «Газпромом».

Ранее поставки российского газа в Европу неожиданно выросли.